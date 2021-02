Viola Park, Giorgetti: “Giusto l’orgoglio di Commisso, Fiorentina arricchita”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare l’inaugurazione del cantiere del nuovo Centro Sportivo:

Grande giornata per la Fiorentina, giusto l’orgoglio da parte del patron Commisso. Sarà un investimento di circa 85 milioni, una cifra notevole. Un impegno economico di grande livello. Quella di oggi è una data storica, in prospettiva si potrà godere di questo bene per tanti anni. Di fatto arricchisce il club su più livelli, tecnicamente, economicamente e come prestigio/appeal.