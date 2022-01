Pradè: “Ikoné ci ha scelti in un momento non indifferente, ci inorgoglisce”

Le parole del dirigente viola che accoglie ufficialmente Ikoné

In occasione della presentazione ufficiale di Jonathan Ikoné come nuovo calciatore della Fiorentina, è intervenuto il ds viola Daniele Pradè , del quale vi riportiamo le dichiarazioni:

"Ikoné è un ragazzo solare, ha grande voglia. E' stata un'operazione complessa, che ha preso tanto tempo e coinvolto il lavoro di tutti. Jonathan ci ha scelti in un momento in cui sarebbe stato più facile giocare la Champions e mettersi sul mercato in estate, eppure le nostre ragioni lo hanno convinto a iniziare già ora questo percorso e capire bene il nostro gioco, la nostra cultura e la nostra città. Spero che presto tutti possiamo essere liberi di visitare questa città meravigliosa. Tecnicamente è molto adatto al nostro modo di stare in campo, noi siamo soddisfatti di chi c'era già, ma abbiamo bisogno di forze fresche soprattutto in quella posizione".