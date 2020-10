Pradè: “Grande passo indietro rispetto a Milano. Senza Ribery perdiamo qualità e identità”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato a Violachannel dopo Fiorentina-Sampdoria: “Brutta partita, grande passo indietro rispetto a Milano. La squadra non ha espresso, la Samp ha messo l’anima dentro al campo, un errore ci ha portato alla sconfitta dopo aver ripreso la partita. Mi dispiace per il presidente e per i tifosi. Senza Ribery perdiamo tanta qualità e la nostra identità. Ora c’è la sosta, possiamo lavorare per mettere a posto determinate cose. Ci aspettavamo molto di più, sicuramente tutte queste voci di mercato e gli infortuni non aiutano”.

