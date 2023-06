Infatti, a fine maggio il presidente Iervolino ha contattato Pradè per offrirgli un ruolo più ‘politico’ all’interno della società, come una sorta di direttore dell’area tecnica.

Il futuro di Pradè non nasconde dubbi. Il ds viola rimarrà a Firenze con la fiducia di Rocco Commisso e Joe Braone. TMW però, riporta un piccolo retroscena tra il dirigente e la Salernitana. Infatti, a fine maggio il presidente Iervolino ha contattato Pradè per offrirgli un ruolo più ‘politico’ all’interno della società, come una sorta di direttore dell’area tecnica. Il dirigente viola ha prontamente rifiutato l'offerta confermandosi nel ruolo di ds della Fiorentina.