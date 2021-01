Pradè: “Cutrone-Callejon due casi diversi, vi spiego la situazione”

Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Bologna. Queste le valutazioni sui casi di Cutrone e Callejon:

Cutrone è giovane e vuole giocare, in questo momento vuole avere più spazio per proseguire la sua crescita. Noi non possiamo garantirlo, dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione migliore insieme al ragazzo e Wolverhampton (proprietario del cartellino). Caso Callejon? Il giocatore è stato voluto fortemente da Iachini per avere più soluzioni tattiche. Con Prandelli dovrà essere bravo lui a mettersi in gioco e guadagnare spazio.