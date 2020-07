Pradè: “Contento per il risultato, Terracciano si merita tutto. Adesso nuove ambizioni”

Così Daniele Pradè dopo la partita di ieri sera:

“Un bel punto, partita importante. Potevano essere tre, ma c’eravamo, siamo al sesto risultato utile consecutivo, sono contento per i ragazzi e per il Mister. L’obiettivo è fare bene e migliorarci per capire dove possiamo arrivare l’anno prossimo. Terracciano si merita tutto, è un ragazzo d’oro e un portiere fortissimo. Le grandi squadre hanno due portieri di livello alto. In questa stagione particolare abbiamo capito tante cose e fatto crescere tanti giovani, questo ci deve far ripartire con ambizioni diverse”.

ANTOGNONI: “MI AUGURO RESTI IACHINI. CHIESA E CASTRO? DOBBIAMO TENERLI”