Antognoni: “Mi auguro resti Iachini. Chiesa e Castrovilli? Dobbiamo tenerli”

Nel prepartita su Sky Sport, Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha parlato della posizione di Giuseppe Iachini, attuale tecnico gigliato:

Io mi auguro che Beppe possa restare con noi, questa che sta per finire è stata una stagione molto particolare e adesso ci sarà poco tempo per decidere. Sicuramente nel prossimo campionato vorremo migliorare la nostra posizione e giocarcela per un posto in Europa. Con Iachini a giochi finiti parleremo e decideremo il futuro. Chiesa e Castrovilli? Se devi fare una squadra forte devi mantenere i tuoi gioielli. Sono molto richiesti ma se vogliamo puntare a qualcosa di concreto dobbiamo tenerli il più a lungo possibile.