Pradè ci prova: Berardi e Politano nel mirino. E sullo sfondo compare Keita

I primi nomi nel taccuino di Daniele Pradè sono senza dubbio Berardi e Politano. Secondo Stadio oggi in edicola il primo sarebbe il vero colpo da provare a mettere a segno, sfruttando il tesoretto non investito in estate, mentre per il nerazzurro si potrebbe lavorare sulla base di un prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto.

Appurata la difficoltà oggettiva ad arrivare a Rodrigo de Paul e Suso, altri due obiettivi di qualche mese fa, ecco che sui due italiani si sono accesi in via definitiva i riflettori. Come vi raccontavamo ieri su Violanews, attenzione poi Keita Balde, oggi al Monaco, sul quale c’è anche il Milan. Su www.tuttitalenti.com le schede dei tre calciatori