Pradè: “Bravi tutti, abbiamo passato 15 giorni duri. Mi immagino un Franchi…”

Oggi nei primi 20 minuti abbiamo sofferto a livello psicologico, perché fisicamente siamo bene. Dopo siamo usciti ed è stato bravo il mister, dal primo all'ultimo hanno fatto bene, abbiamo vinto contro una squadra forte fisicamente e non siamo stati da meno. Il pubblico non ci ha mai tradito, quando giochiamo in casa abbiamo l'obbligo di vincere e fare la partita perché siamo in 12. Il Franchi con le curve attaccate sarebbe una bolgia infernale. Genk? E' una squadra organizzata, le squadre belghe sono tutte forti sotto l'aspetto tecnico e tattico, andremo lì con le nostre consapevolezze".