Pradè/2: “Amrabat va accontentato, Nico può fare la prima punta. S. Oliveira…”

Le parole di Pradè su alcune situazioni in casa viola. Da Amrabat fino al mancato acquisto di Sergio Oliveira

Dopo le parole su Vlahovic, il ds viola Daniele Pradè a Sportitalia ha parlato anche di altre situazioni aperte in casa viola: "Maleh? E' stata una bella intuizione, siamo convinti che diventerà un calciatore importante ed è un giocatore con ampi margini di miglioramento. Bonaventura? Avevamo un'opzione di rinnovo che è già scattata, giocherà con noi il prossimo anno. Saponara invece è una grande sorpresa, gli mancava la continuità mentale, è un grande uomo spogliatoio di grande sensibilità. Ci siamo dati parola che ci saremmo riaggiornati una decina di giorni dopo la fine del mercato. Julian Alvarez? Lo abbiamo seguito tanto anche noi ma non c'è mai stata l'esigenza calcistica di andare a prenderlo. E' un calciatore forte , non so se il City sarà la scelta giusta per trovare continuità in mezzo a tanti campioni. Amrabat? Abbiamo avuto contatti con tante squadre, è un calciatore che va accontentato, ha situazioni aperte, è forte e vuole giocare di più. In questo momento nel suo ruolo c'è un giocatore di continuità come Torreira e va in difficoltà quando non gioca".