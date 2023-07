Pozzi: “Dia lo vedo adatto a un gioco diverso, preferisco altri due obiettivi”

"Serve un attaccante. Non so se Cabral se ne andrà ha dimostrato impegno e passione che fanno andare oltre qualche limite. Ha senso di appartenenza, se devo puntare punto sulla sua permanenza. Ma accanto a lui va inserita una punta importante, Jovic non mi sembra una punta capace di fare reparto da solo. Dia? E' un attaccante bravo negli spazi aperti, per caratteristiche la Fiorentina porta molti uomini nella metà campo avversaria, ha bisogno di qualità e non di forza esplosiva. Mi sembra un giocatore che si esprime al meglio in campo aperto. Vedrei meglio uno Zapata, un Nzola, che tengono palla e fanno inserire i centrocampisti. In pratica giochi 30-40 metri più avanti. Dia ha avuto un grande impatto, a volte ci sono dei giocatori che al primo anno sorprendono tutti, il difficile è confermarsi nel tempo. Ai miei tempi un giocatore come Colombo avrebbe dovuto fare tre o quattro stagioni davvero importanti prima di essere richiamato al Milan, ora è più facile. Poi è cambiato molto lo stile di gioco, vedo davvero pochi cross dal fondo".