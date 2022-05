Pozzi: “Cabral deve migliorare in fretta. Pinamonti meglio di Belotti”

Così l'ex Sampdoria Pozzi: "Cabral deve migliorare per tenere il posto. Pinamonti è forte, la piazza di Firenze ideale per lui"

Cabral? L'ho visto dal vivo per la prima volta con la Roma. Deve crescere tanto e migliorare nei movimenti. L'ho visto un po' in difficoltà nello smarcamento, nel muoversi in relazione ai compagni di squadra. Serve un salto di qualità da fare velocemente, se vuole proteggere questo suo posto da titolare in squadra. Era spesso lontano dalla zona palla, senza dare l'opportunità di scarico e il dialogo con le mezzali. Diventa complicato per altrimenti andare al tiro, se non su un cross. Servirlo meglio? La verità sta nel mezzo, è vero che Ikoné e Gonzalez spesso fanno un tocco di troppo. Nel gioco della Fiorentina, però, al di là degli esterni, ci sono tante situazioni in cui poter ricevere il pallone.