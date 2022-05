Viviano: “Spero la Sampdoria sia già salva lunedì. Ma la Conference conviene?”

La terza competizione europea parte prestissimo e aggiunge tante partite al calendario

Il portiere del Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano, parla al Corriere Fiorentino in vista della gara fra le sue due ex squadre, Sampdoria e Fiorentina: "Intanto spero che la Samp sia già salva domenica sera, non solo per la Fiorentina, ma anche perché mi lega alla Samp un forte sentimento. Però non sarà una partita semplice per la Fiorentina, la Sampdoria giocherà in un Marassi pieno, sostenuta dai suoi tifosi straordinari". Viviano si aspettava il successo sulla Roma, e designa la partita di lunedì come decisiva nell'economia della lotta per l'Europa. Che non è fondamentale: dopo tre anni di crepuscolo ci sono le basi per un futuro importante. "Semmai non so quanto sia positivo fare la Conference League, perché ti toglie davvero tante energie. Però la Fiorentina se lo meriterebbe".