Pozzi a VN: “Il mercato definirà le ambizioni di questa Fiorentina. Il gioco di Iachini? Ha parlato con i risultati. Commisso…”

È la notizia più calda della giornata, Iachini è stato confermato dal presidente Commisso come tecnico viola anche per la prossima stagione. Nicola Pozzi, ex centravanti, tra le altre di Samp, Parma ed Empoli, conosce molto bene l’allenatore gigliato. Infatti, Pozzi è stato tra i protagonista della risalita doriana dalla B alla A con Beppe in panchina, lo stesso tecnico che l’ha voluto anche nell’esperienza toscana di Siena. “Davvero l’hanno confermato? È ufficiale? Ho ripreso in mano il telefono solo adesso” – così Nicola inizia la telefonata in un pomeriggio estivo bollente – “sono contentissimo, se lo meritava davvero. Adesso mi metto a leggere tutto”. Sì, è tutto vero.

Mi sembra di notare un certo entusiamo riguardo alla conferma di Iachini…

Assolutamente sì, lui teneva tantissimo a questa esperienza. So quanto impegno mette e quanto sia legato alla piazza, sono veramente felice per lui. Ha meritato questa conferma perchè ha superato tanti momenti di depressione della squadra in questi mesi. Ha risposto bene, centrando l’obiettivo che gli era stato chiesto. So che i giocatori sono sempre stati dalla sua parte, è entrato in sintonia con i calciatori. Non è una cosa banale, credo che sia stata la scelta giusta premiare il lavoro del mister. Adesso incomincia un percorso nuovo

Lo stesso percorso che una parte di tifosi avrebbe preferito non iniziare. Pensi che il suo calcio sia così vecchio stampo come viene definito?

Oggi si cerca tanto il bel gioco, alla fine quando non arrivano i punti però gli allenatori vengono esonerati e le società contestate. I punti contano più di tutto, l’importante sono sempre quelli. Magari il mister non esprime il calcio di Guardiola, di Sarri a Napoli o magari di Giampaolo ad Empoli, per fare quel tipo di gioco servono certi giocatori. I problemi subentrano sempre quando non arrivano i punti, il mister ha parlato con i risultati

Cosa può dare Iachini alla Fiorentina adesso che avrà una stagione da programmare fin dall’inizio?

Si siederanno intorno ad un tavolo i dirigenti ed il mister e si deciderà il progetto tecnico. In base a quello si valuteranno gli acquisti da fare, Iachini è un tecnico che non ha un modulo fisso ma sa variare. È un allenatore coerente che sa cosa fare, sia quando inizia una stagione che quando subentra

Pensi che la sua conferma sia una scelta dettata dalla mancanza di un progetto?

Commisso ha premiato Iachini, la riconoscenza non è molto comune nel calcio di oggi. Sarà il mercato a definire se questa società ha ambizioni, credo sia ancora presto per capire le prospettive di questa proprietà

Se dovessi tranquillizzare i tifosi più scettici riguardo alla conferma di Iachini cosa diresti loro?

I tifosi fanno parte del calcio e hanno il diritto di esprimere la loro opinione, sono loro a muovere il calcio. È normale che ci sia un po’ di differenza nelle opinioni, ma sono convinto che il mister trasmetterà ancor di più anima e cuore a questi ragazzi

C’è un giocatore che può trarre beneficio in modo particolare da questa conferma?

Sarà ancora un privilegio veder giocare Ribery in Italia, il mister è stato bravissimo a guadagnarsi la stima di un campione del genere, ma anche degli altri giocatori. Magari dalla prossima stagione Franck dimostrerà cose ancora più grandi

