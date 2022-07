Porrà: “Jovic? Tutto il bene possibile, ma perché non si punta su italiani?”

C'è spazio anche per l'involuzione dell'ex viola Bernardeschi

Il giornalista e conduttore televisivo Giorgio Porrà , intervenuto a Castiglion Fiorentino in occasione del Premio Fair Play Menarini, ha parlato ai media presenti anche di Fiorentina:

"Italiano è un grande, come tutti quegli allenatori più o meno giovani che ci hanno spiegato che si può avere una visione progressista nel nostro calcio. Gli vanno dati i mezzi per realizzare le sue idee. Jovic? Penso tutto il bene possibile, ma vorrei vedere più italiani. Perché Scamacca se lo devono prendere i francesi, per esempio?