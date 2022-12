Ponte a Niccheri, raccolti 1500 euro. Per Andrea anche la sorpresa di Commisso

Quasi 1500 euro sono stati raccolti nell'iniziativa che si è svolta oggi allo "stadio Pazzagli" di Ponte a Niccheri per sostenere Andrea Papi , giovane portiere dell'Antella che ha perso una gamba in seguito a un incidente. All'evento di solidarietà è intervenuta anche la Fiorentina mentre sul campo si sono sfidate le società ASD Giovani Grassina Belmonte, USD Antella '99, ASD Grassina e ACD Bagno a Ripoli oltre alla Primavera viola di mister Aquilani.

A sorpresa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha telefonato in diretta per salutare Andrea. Presenti il direttore generale del club Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. Per la prima squadra, presenti, accanto al mister Vincenzo Italiano, il capitano Biraghi, Terracciano, Cerofolini, Sottil, Venuti e Saponara, che a bordo campo si sono trattenuti con i tifosi tra selfie, foto e autografi, dopo aver donato ad Andrea una maglia dell'ACF Fiorentina con il numero 1 (vedi video in testa all'articolo).