Pongracic out, come cambia la difesa viola contro la Lazio

Negli ultimi giorni tutte le probabili formazioni davano gli stessi tre titolari nella difesa di Palladino anti-Lazio: Quarta a destra, Pongracic al centro e Ranieri a sinistra . Un ritorno alle origini e a quella difesa che in teoria doveva essere titolare all'inizio della stagione. Tuttavia è stata proposta solamente nelle due gare contro la Puskas Akademia. Inizialmente per le squalifiche di Ranieri e Pongracic e poi per il momento negativo del giocatore croato. Tutto faceva pensare che l'esordio in campionato di questo trio difensivo avvenisse domani contro la Lazio, ma l'infortunio di Pongracic ha nuovamente rimandato questa prima volta in Serie A. Allora come si ridisegnerà la difesa di Palladino?

La probabile difesa

Non contando ancora Matias Moreno come papabile titolare, sia per l'adattamento al campionato che per i pochi allenamenti con la squadra al completo, i candidati rimangono 4 per tre posti: Biraghi, Quarta, Comuzzo e Ranieri. La scelta dovrebbe ricadere su Ranieri al centro dei tre, come già fatto a Bergamo e nelle altre gare dove mancava il croato, Quarta a destra, ruolo che ha sempre coperto in questo inizio di stagione e il capitano Cristiano Biraghi a sinistra come nelle ultime due gare, da quando al suo posto sull'esterno gioca Gosens