Pongracic morde il freno: in tribuna per seguire la gara dei suoi compagni

Ci ha provato, Marin Pongracic , a recuperare per Empoli-Fiorentina dopo aver saltato anche la gara casalinga contro la Lazio, ma non ce l'ha fatta: Palladino non ha potuto inserirlo nell'elenco dei convocati, e forse anche alla sua assenza, oltre al resto delle ragioni, si deve la scelta di giocare con un centrale in meno.

Tuttavia, l'ex Lecce è presente in tribuna al Castellani, da indisponibile, per seguire i 90' dei suoi compagni, mentre scalpita per tornare in formazione e riscattare un inizio di stagione pieno di difficoltà, sia sul piano fisico, sia su quello delle prestazioni in campo.