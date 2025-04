Pongracic, lo sketch in allenamento con Kean e Richardson: “Perché sempre io?”

Simpatico siparietto andato in scena in allenamento tra alcuni giocatori della Fiorentina , nel dettaglio Kean, Richardson e Pongracic . I tre viola si sono ritrovati in campo, con i primi due che hanno puntato il dito contro il difensore gigliato, costretto con tutta probabilità a qualche penitenza con i compagni dopo un esercizio.

E lo stesso Pongracic ha tuonato simpaticamente contro i compagni in una storia Instagram: "Why always me?" (frase epica di Balotelli stampata su una maglia e sfoggiata dopo un gol in un derby di Manchester)