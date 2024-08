Pongracic: “Ikonè mi ha colpito, ha una qualità diversa. Brekalo mi ha aiutato”

"Della partita di Lecce dello scorso anno mi ricordo un gran gol di Mandragora da fuori e poi un errore del nostro portiere (Falcone n.d.r). in 5 minuti la Fiorentina fece due gol, poi siamo stati fortunati a fare il 3-2, quando vinci a Lecce l'atmosfera è grandissima. Ma quest'anno gioco con la Fiorentina e spero di vincere tutte le partite contro il Lecce. L'ambientamento va bene, conosco Brekalo e lui è stato come un procuratore in questi giorni, in squadra tutti sono gentili. Sono contentissimo, in campo mi ha colpito di più Ikonè. Ha una qualità diversa dagli altri, è sempre intelligente con la palla, è un grande giocatore"