Pongracic e Barak. Saranno loro gli osservati speciali della tournée

Dopo due settimane di lavoro i quel di Bagno a Ripoli, la Fiorentina pronta a viaggiare oltre Manica per prendere parte alla tournée che la vedrà coinvolta in 3 sfide. ([LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I TABELLINI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA]. Come scritto in mattinata dal Corriere dello Sport, durante la tournée ci saranno due osservati speciali: Antonin Barak e il neoacquisto Pongracic. Il primo alla ricerca della rivalsa dopo un'annata sottotono e con mister Palladino pronto a trovargli una nuova collocazione in campo . Il secondo invece, vorrà subito dimostrare di meritarsi il posto vuoto lasciato da Nikola Milenkovic. (LEGGI LA LETTERA D'ADDIO)