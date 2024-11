Pongracic a casa sua per un premio. Giovedì il rientro in campo da titolare?

Si avvicina il momento del ritorno in campo per Marin Pongracic, il difensore più caro della storia viola. L'ex Lecce si porterà per un bel po' dietro di sé questa etichetta scomoda, fino a quando, almeno, le sue prove in campo non convinceranno. Nell'attesa di tornare tra i titolari - e questo potrebbe accadere giovedì prossimo, in occasione della sfida di Conference al Franchi contro il Pafos - il calciatore croato quest'oggi , come si apprende da una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, si trovava nella sua città natale, Landshut (Pongracic, infatti, è nato in Germania, ndr) per un riconoscimento prestigioso per la comunità della città tedesca. Il centrale viola, infatti, è entrato a far parte del Gonden Sports Book. "Sono molto orgoglioso", ha dichiarato brevemente il centrale gigliato al termine dell'evento, prima di raccontare alcuni episodi legati all'inizio della sua carriera.