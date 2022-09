Polverosi: “Commisso ha ragione, ora Italiano deve dargli una risposta”

"A Roma l'Atalanta non meritava la vittoria, ma ha cambiato modo di interpretare le partite e se prima doveva produrre molto per ottenere molto adesso le cose sono cambiate. Il segnale della Fiorentina col Verona è buono, ma ha bisogno di continuità perché dopo Bergamo ci sono tre partite - le due europee e quella con la Lazio in casa - che risulteranno decisive per le sorti della stagione. Mi incuriosisce l'aspetto tattico, Italiano ora deve rispondere all'osservazione corretta di Commisso che dice che la Fiorentina conclude poco. Abbiamo in testa la squadra dell'anno scorso, ma la verità è che è tutto cambiato per tante ragioni, dall'Europa a Torreira e Vlahovic. Quantomeno, possiamo affermare che abbiamo una squadra diversa. Per ora, è anche inferiore".