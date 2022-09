Polonia: Zurkowski convocato per la Nations League, con lui due ex viola

L'allenatore della nazionale polacca, Czesław Michniewicz, ha annunciato i nomi dei giocatori per le partite di Nations League. La nazionale polacco disputerà due gare. il 22 settembre contro l’Olanda e il 25 settembre contro il Galles. Della lista fa parte anche Szymon Zurkowski, nonostante un avvio di stagione nell'ombra. Il mediano classe '97 è rimasto alla Fiorentina, ma non ha trovato molto spazio sin qui. Tra i convocati figurano anche gli ex viola Dragowski (Spezia) e Piatek (Salernitana).