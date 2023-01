Poesio: “Italiano non è stato aiutato e poi si è accontentato”

"La Fiorentina è stata costruita con qualche lacuna. Le lacune arrivano dallo scorso gennaio visto che il vuoto lasciato da Vlahovic non è stato colmato. Sembra che la squadra non creda più in quel che fa. La sensazione è che sia facile subire gol, mentre per farlo è più difficile. L'anno scorso sapevamo che almeno un gol la Fiorentina lo avrebbe segnato. Tutto ciò frustrante. Nel 2023 Italiano mi sembra in confusione. Ha schierato i giocatori in ruoli sbagliati. Tatticamente non ha certezze in tutti i reparti del campo. Non è stato messo nelle condizioni di essere aiutato. Lo critico per alcune scelte. Per esempio per aver dato l'ok ad Amrabat come sostituto di Torreira. Dopo la firma del rinnovo mi pare si sia accontentato. Siamo partiti zoppi".