Poesio boccia l’attacco viola: “Per il post Vlahovic si è andati su due scommesse”

"Ieri più che fischiare sarei uscito in silenzio per via del disappunto, contro una squadra di caratura modesta sono emersi i problemi della squadra. I viola in questo momento fanno fatica a segnare, manca il bomber da area di rigore. Anche Italiano poi qualcosa dovrà cambiare così come fanno tutti i tecnici più importanti a giro per l'Europa. Cabral-Jovic? E' stata sostituita una certezza come Vlahovic con due scommesse, questa è la realtà. Cabral non è uno che non corre, non penso il suo problema sia la condizione fisica. Scelta di schierare i titolari? Italiano pensava di chiudere subito il discorso per poi fare rotazioni. Non è andata così e la situazione si è complicata".