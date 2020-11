Pistocchi getta dubbi: “Prandelli? Dov’è stato, pensano di aver sbagliato a sceglierlo”

Vi riportiamo il tweet del noto giornalista Maurizio Pistocchi, che si è così espresso sui social in merito a Cesare Prandelli, in corsa per la panchina della Fiorentina:

“Secondo giornalisti “amici” Cesare Prandelli, in predicato per sostituire alla Fiorentina Beppe Iachini, ha sbagliato le ultime scelte professionali. Ma al Galatasaray, al Valencia, all’Al-Nasr e al Genoa, dove Prandelli è stato esonerato, pensano di aver sbagliato a sceglierlo.”

ECCO COME POTREBBE GIOCARE LA SUA FIORENTINA