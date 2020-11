FOTO – Prandelli bis? Ecco come potrebbe giocare la sua Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si concentra sul possibile ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola. L’ex c.t. azzurro ancora ieri era in attesa di un segnale che dagli Stati Uniti non è arrivato, ma è pronto a rispondere immediatamente alla chiamata e a tornare 10 anni dopo l’ultima volta.

Intanto il quotidiano “ridisegna” la Fiorentina in base alle idee tattiche dell’allenatore di Orzinuovi. Al Genoa ha giocato, in un più di una circostanza, con la difesa a tre, ma a Firenze potrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Nella sua prima avventura in viola, il modulo preferito ha sempre previsto difesa a 4 e anche successivamente, tra Nazionale, Galatasaray e Valencia la linea davanti al portiere è sempre stata disposta così. In tal senso le disponibilità di terzini di ruolo come Lirola, Venuti, Biraghi e Barreca oltre alla possibilità di adattare Milenkovic o Caceres aiuterebbero la transizione.

Diverso il discorso a centrocampo dove il gioco delle coppie potrebbe chiamare in causa Amrabat e Pulgar, o in alternativa Duncan e Borja Valero, in modo da liberare Castrovilli e Bonaventura a un ruolo più offensivo. In assenza di un regista davanti alla difesa, e considerate le caratteristiche da esterni sia di Ribery che di Callejon oltre a Kouame, entrambi i centrocampisti potrebbero completare la linea a tre alle spalle della punta da scegliere tra Vlahovic e Cutrone.