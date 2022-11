Pistocchi: “Episodio Juve mortifica tutta Italia. Abodi dovrebbe agire”

Calcio italiano

"L'Italia è il Paese dei condoni, anche nel calcio si ragiona per 'abusi necessari'. Nessuno interviene per sanare una situazione che a tratti appare paradossale. Quello che è successo alla Juventus è un episodio talmente clamoroso che ne parla tutto il mondo, ma ieri i giornali più importanti hanno aperto in altra maniera. Sono reati molto gravi e finché non ci saranno sentenze rimarrà la presunzione di innocenza, ma falso in bilancio, evasioni e plus-valenze fittizie sono accuse gravi per una società quotata in borsa. Oggi Gravina ha detto una cosa grave: se sa qualcosa deve andare alla procura federale e dire ciò che sa, altrimenti eviti di dare aria alla bocca. Il fatto che si consenta a società con posizioni irregolari di partecipare al campionato è qualcosa di sbagliato: chi sta dentro le regole (e ce ne sono) devono poter competere. Non è possibile che chi gestisce i conti in maniera avventurosa sia favorito nei confronti di chi è in regola".