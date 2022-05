Pistocchi: “Cabral è un 9 e mezzo. Torreira? Condivido Commisso”

Il pensiero del giornalista

"Torreira è un giocatore importante, ma se ne possono trovare altri con quelle caratteristiche. Condivido la posizione di Commisso sulle maxi commissioni agli agenti, troppi soldi escono dal mondo del calcio, va trovata una situazione. Cabral interessante, ha bisogno di ambientamento, è un 9 e mezzo e sarebbe perfetto con un altro attaccante al fianco. Sul mercato c'è da fare tanto e ci sono tante opportunità, come Bellanova per esempio. Bisogna essere bravi e capaci, per fare campionato e coppe in maniera adeguata serve una rosa di 20-22 giocatori equivalenti".