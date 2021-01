Piove sul bagnato per il Cagliari: un centrocampista salterà la Fiorentina per squalifica

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco non vive un grande momento di forma. Sottil e compagni sono sotto in casa , col Benevento di Inzaghi, per 2 reti a 1. Dopo l’iniziale vantaggio, siglato da Joao Pedro, sono stati rimontati sul finire della prima frazione con l’uno-due sannita, targato Sau e Tuia. Non bastasse la crisi di risultati ci si è messo anche il nervosismo dei giocatori. Nahitan Nandez ha esagerato nelle proteste nei confronti del direttore di gara ed è stato quindi espulso dal Sig. Abbattista, al minuto 85. L’uruguaiano salterà la sfida con la Fiorentina, prossimo impegno dei sardi.