Pin: “Vittoria meritata, ma ora non siamo diventati bravi. Ci vuole umiltà”

Celeste Pin parla dei tre punti che la Fiorentina ha conquistato in casa del Verona

"Il Verona ha cercato di fare risultato pieno, la Fiorentina ha avuto il merito di andare in vantaggio e poi nel secondo tempo è stata consapevole di dover faticare. Tre punti ci volevano, ma non siamo diventati bravi: siamo ancora in difficoltà, ora serve umiltà. Soprattutto per affrontare calcio. Mi aspetto che la squadra oltre che la salvezza mostri gioco".