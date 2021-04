G. Galli: “Juric? Se il Verona è quello di ieri è bene che resti lì”

L'opinione di Galli sulla Fiorentina e sul Verona di Juric

"Serviva il risultato contro il Verona, in qualunque modo. La Fiorentina ha meritato i tre punti. Verona? Se la massima espressione è quella è bene che Juric resti lì, non abbiamo visto una squadra spumeggiante. Non avevano idee, per il primo tempo hanno provato solo a sfondare sulla sinistra. È stato bravo Iachini a spostare Amrabat da quella parte. Juric non mi è piaciuto, ha cambiato due uomini dopo i due gol presi. La sua squadra ha giocato nello stesso modo per un’ora".