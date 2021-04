Pontello: “Superlega una caz… L’avvocato Agnelli non l’avrebbe fatta”

L'opinione di Ranieri Pontello sulla Superlega

"Di solito non uso parolacce ma stavolta lo dico. questa idea mi pareva una gran caz... Andava contro i tifosi danneggiando le squadre italiane. Mi è sembrata una soluzione poco interessante. L'avvocato Agnelli avrebbe agito così? L'ho conosciuto abbastanza bene e non credo avrebbe fatto una cosa del genere andando contro i tifosi. Sono quelle grandi novità che lasciano il tempo che trovano. Motivi economici? Certo, avrebbero ottenuto più soldi per darli ai giocatori senza risanare i bilanci. Come si risolvono però i problemi del calcio? Stando più attenti alle spese. Se arrivano più soldi però poi li spendi. Occorrerebbe pagare meno i giocatori e gli agenti, l'unica strada è questa. Nei bilanci delle società calcio la spesa maggiore è quella degli stipendi dei calciatori. Non è più il momento di buttar via quattrini dandoli ai calciatori. A mio parere gli stipendi erano già alti ai miei tempi ed erano il 10% rispetto ad oggi e c'erano anche meno introiti. Mi ricordo che dai diritti tv prendevamo pochissimi miliardi di lire; oggi ci siamo a centinaia di milioni di euro. Che figura rimane per chi aveva aderito alla Superlega? Hanno tentato di realizzare un'idea ma ripensandoci anche i club importanti hanno capito non era una cosa interessante da farsi o che si sarebbe rivolta contro di loro".