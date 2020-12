Pin: “Seconda punta? Può esserlo Vlahovic. Io ritenterei per Torreira”

L’ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio. Questo il sunto delle sue dichiarazioni:

“In questo momento il ruolo da prima punta è di Vlahovic, ma secondo me la seconda punta la può fare anche lui. Certo, un giocatore come Milik sposterebbe molto gli equilibri… Però mi rendo conto che ci sono delle situazioni da sistemare prima in uscita. Regista? È vero, ci manca. Borja ha fatto molto bene a Torino, ma visto che Torreira non gioca all’Atletico io farei un altro tentativo per lui”.

