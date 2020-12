Orsi a VN: “Caicedo? Da titolare ha deluso. Con Vlahovic ottima coppia, vi spiego il suo ruolo”

Felipe Caicedo è sicuramente il nome più chiacchierato in casa Fiorentina, con i viola che hanno messo gli occhi sul giocatore ecuadoregno per rinforzare il reparto offensivo. Per conoscere meglio il giocatore, Violanews.com ha intervistato in esclusiva Fernando Orsi, ex giocatore e allenatore della Lazio, ora commentatore televisivo.

Visto l’inizio di stagione della Fiorentina, Caicedo può essere l’acquisto giusto per i viola?

Devo dire che Vahovic sta facendo bene, si sta riproponendo a buoni livelli. Caicedo è un ottimo attaccante, una seconda punta che ha aiutato molto Immobile in varie situazioni. Un mancino d’area di rigore, fa bene le sponde e si fa vedere molto dai compagni. Alla Lazio ha fatto molto bene, anche se tante volte ha deluso da titolare, per essere decisivo quando subentrava per aiutare la squadra. Sicuramente è un giocatore che alla Fiorentina potrebbe servire.

Un’ipotetica coppia Vlahovic-Caicedo potrebbe funzionare secondo lei?

Secondo me sì, è una coppia che può funzionare. Caicedo si sposa benissimo con ogni attaccante perché è molto duttile. Può fare sia la prima che la seconda punta, lascia spazio al compagno di reparto e crea la profondità. Un giocatore capace di fare gol difficili e anche assist importanti.

Visti i tanti impegni della Lazio, secondo lei i biancocelesti potrebbero separarsene a metà stagione?