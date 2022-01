Pin: “I viola hanno perso il giocatore migliore. Spero in un degno sostituto”

L'ex viola Celeste Pin ha parlato della situazione legata all'addio di Vlahovic e dell'obiettivo Europa per la Fiorentina

Sull'addio di Vlahovic: "Siamo rimasti tutti perplessi, anche perché la Fiorentina ha ritrovato compattezza di gruppo e gioco. Io pensavo che andasse via a giugno. Questi ultimi avvenimenti, anche in casa Juve, hanno accelerato la partenza. La Fiorentina ha perso il suo giocatore migliore, determinante in tutte le partite. Io spero che ora riesca a sostituirlo con uno che faccia almeno l'80% di quello che ha fatto il serbo".