Pin: “I tifosi possono sognare, i giocatori no. Difensori? Sostituibili tutti”

"Se è giusto pensare di arrivare a vincere la Conference? Per i tifosi sì, per i giocatori no. Per i fiorentini è un obbligo sognare di portare a casa il trofeo e festeggiare per una settimana. I giocatori invece devono pensare partita dopo partita perché il percorso è molto lungo e va onorato passo dopo passo".