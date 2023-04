Pin: “Gonzalez fuori? Non mi preoccupo e vi dico perché. Mai facile a San Siro”

"Giocare contro l'Inter a San Siro non si può mai definire facile, però la Fiorentina è in condizione di fare la partita che serve stasera, che Italiano le chiederà. Il tecnico è venuto incontro ai suoi giocatori e alle loro caratteristiche, se Gonzalez rimane fuori è per il meglio, rientrano sicuramente valutazioni sia tecniche sia di condizione fisica in vista dei tanti impegni ravvicinati. In difesa? Non designerei due titolari, in questo momento serve l'apporto di tutti i giocatori. Non mi preoccuperei neanche troppo della sosta, nel senso che come si è fermata la Fiorentina si sono fermati tutti, con più o meno nazionali che sono andati in giro per il mondo. Io vorrei vincere la Conference League, in quel caso mi accontenterei anche dell'anonimato in classifica"