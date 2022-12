Pin: “Boga o Brekalo? Nessuno dei due, la lacuna è accanto”

Le opinioni sul mercato in attacco

"Cabral? Credo che abbia bisogno di cambiare aria per dimostrare che la valutazione che ne ha dato la Fiorentina non è sballata. Non farei però lo scambio con Dessers della Cremonese. Boga o Brekalo? Nessuno dei due, ci vuole un centravanti, è lì la lacuna. Il mercato di gennaio è diverso, bisogna dedicarsi alla ricerca con pazienza".