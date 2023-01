Pierozzi convince sempre di più, è lui l’MVP di dicembre per i tifosi della Reggina

Niccolò Pierozzi è diventato un vero e proprio punto fermo della Reggina che anche grazie alle sue prestazioni sogna la promozione in Serie A. In particolare, la società granata sul proprio profilo Instagram ha reso noto l'esito delle votazioni dei tifosi che hanno scelto l'MVP (giocatore del mese) di dicembre. A vincere come si può vedere nel post in calce all'articolo è stato proprio il giovane esterno in prestito dalla Fiorentina. Un bel riconoscimento che corona un importante percorso di crescita per il classe 2001 che la prossima stagione potrebbe tornare a vestire viola in modo permanente.