Pierozzi concede il bis: il ViP ancora in goal con la Reggina nel derby

Niccolò Pierozzi ancora protagonista in Serie B. Il giovane "Viola in Prestito" è andato a segno questo pomeriggio, in Reggina-Cosenza, nell'ottava giornata di campionato. Pierozzi ha segnato il terzo goal dei suoi nel derby calabrese, al 62°. Schierato titolare da Inzaghi, il terzino classe 2001 ha confermato una volta di più le buone prestazioni fatte registrare in stagione. Per lui, in prestito dalla Fiorentina, si tratta del secondo goal in Serie B. La partita è poi terminata sul risultato di 3-0. Con questi tre punti la compagine granata mantiene la testa della classifica del campionato cadetto, in coabitazione col Bari -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B