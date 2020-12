Un pareggio, quello contro il Sassuolo, che non dà ossigeno alla classifica, ma lo fa sicuramente per la testa dei calciatori viola che per la prima volta danno l’impressione di essere squadra. Piccoli passi verso un ritorno ad essere una squadra almeno da centro classifica guidata finalmente da Ribery che torna ad uscire dalla lampada come il Genio di Aladino e che per poco non regala la vittoria ai viola con una clamorosa traversa.

La rivoluzione del Pranda

Prandelli torna all’antico riproponendo il modulo caro a Iachini rinforzando il reparto difensivo e sguarnendo le fasce. Rinuncia anche al regista classico mettendo al centro del campo i muscoli di Amrabat accompagnato da Bonaventura e Castrovilli a cui dà il compito di costruire. Per diversi minuti abbiamo visto una Fiorentina padrona del centrocampo tentare di giocare con quasi tutti gli effettivi. Non esaltiamoci, sono solo piccoli segnali di una squadra che sta tentando di uscire dal letargo calcistico in cui era piombata, ma almeno il tracciato dell’elettroencefalogramma calcistico non è più piatto. Sabato contro il Verona che ha battuto in testa oggi al Bentegodi la riprova necessaria per darci qualche speranza in più.