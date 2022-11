Piatek e Jovic, chi sparerà il primo colpo al Franchi?

A gennaio 2022 arriva a Firenze Piatek, per sostituire Vlahovic, ma la sua esperienza alla Fiorentina dura poco, giusto il tempo di sparare 6 colpi. Il polacco ex viola, vorrà sparare ancora, dopo averlo fatto 3 volte quest'anno in 9 partite. Krzysztof ha lasciato un buon ricordo a Firenze, nel suo inizio viola è partito fortissimo, e i suoi gol sono stati anche decisivi, chiedere a Gasperini per ulteriore conferma. Ma a fine anno la Fiorentina ha deciso di privarsene e non riscattarlo dall'Herta Berlino senza particolari patemi d'animo. La sensazione è che il polacco fosse una specie di tappabuchi, in attesa di una vera punta, il pistolero sparerà un po'.

Ecco il suo rivale

E infatti a Luglio la Fiorentina ha fatto arrivare da Madrid Luka Jovic, nominalmente il suo sostituto. Jovic e Piatek sono 2 punte opposte, che stanno agli antipodi. Il primo è una punta che sa giocare con la squadra, e dotata di grande tecnica, anche nel breve, ma con dei difetti sottoporta. Piatek invece è il più classico dei centravanti alla Inzaghi, un condor in area, tutti i palloni sporchi sono suoi, il gol di sabato alla Cremonese è uno dei tanti così, su una palla vagante lui c'è. Nel frattempo che a Firenze arrivava Jovic il polacco è finito a Salerno. Probabilmente con lo spirito di chi sa che, in una piazza come quella possa tornare a sparare tutte le sue cartucce come a Genova. Piatek sicuramente ha voglia di rivalsa, e soprattutto di dimostrare che la viola ha scelto la punta sbagliata, anche perchè il conto dei gol segna 3-2 per l'ex viola in campionato, con meno partite giocate. Insomma Luka dovrà dimostrare di essere in grado di reggere un confronto 1vs1 contro un pistolero di professione. Sarà un bel confronto tra i 2, chi sparerà per primo? Ci auguriamo che Jovic diventi il cacciatore più che la preda, magari capire se "Sei un uomo, vero un pistolero".