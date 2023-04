Pia’: “Cabral 9 del futuro? C’è talmente tanto da vincere ora, non pensateci!”

"Quest'anno l'Atalanta non è riuscita ad avere continuità di risultati. Sta attraversando un momento difficile dal punto di vista della condizione mentale (sconfitta col Bologna) e fisica ( infortunio di Lookman nelle ultime ore). Hojlund? Ora è tutto molto più immediato, si parla di un 2003, è giovanissimo, ma dimostra un potenziale pazzesco, in campo aperto è devastante. La Nazionale danese gli ha dato ancor più visibilità e trattenerlo non sarà facile anche per via della natura dell'Atalanta sul mercato".

Cabral

"Qualche mese fa avevo parlato di lui e avevo detto che gli serviva un po' di fiducia. Non è facile impattare in un campionato come la Serie A, ma le qualità ci sono e Italiano, che conosco da tanto tempo, le ha sapute tirare fuori. Per alzare l'asticella? Non so, è presto per dirlo, ma di certo è in crescita e più gioca, più segna. Ora come ora la Fiorentina sta facendo bene, possono ambire davvero a qualcosa di importante e in campionato battendo l'Atalanta ci sarebbero ottime prospettive. C'è talmente tanto da fare in questa stagione che è sciocco pensare alla prossima per un tifoso. Magari un difensore centrale di livello internazionale... Ma come ho detto, è prematuro".