Pezzella: “Vogliamo ripartire con una vittoria, presenza Commisso determinante”

Il capitano gigliato German Pezzella ha parlato poco fa ai microfoni Sky Sport, queste le sue dichiarazioni più interessanti:

Abbiamo fatto un bel percorso dopo il lockdown. Abbiamo vinto tante partite. Vogliamo ripartire da dove avevamo terminato. I tre acquisti fatti sul mercato ci daranno tantissimo. In ogni caso dobbiamo dare tutti un pò di più. Commisso ci trasmette tanta energia. Soprattutto questa settimana, dopo tanti mesi di lontananza, ci è stato vicino. È importante essere di nuovo insieme in questo momento, penso possa essere la nostra forza per arrivare più in alto possibile.