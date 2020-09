Marchegiani (Sky): “I viola hanno bisogno di un bomber. Torreira? Serve più al Toro, vi spiego”

Luca Marchegiani, ex Torino, club con il quale ha esordito in Serie A, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le parole del noto opinionista di Sky Sport:

Oggi sarà una bella partita tra due squadre che hanno bisogno di fare un buon campionato, dopo un po’ di stagioni al di sotto delle loro possibilità. La Fiorentina è una squadra che può dare fiducia, che a me piace. Un gruppo giovane, di talento, che può togliersi delle soddisfazioni. Siamo ancora nel mezzo del mercato, oltre a questo c’è la variabile della preparazione molto compressa del tempo con pochissime amichevoli giocate. I viola però rispetto al Torino sembrano avere qualche idea più chiara. Torreira? Credo serva più al Torino. Iachini come impostazione predilige un mediano di corsa come può essere Amrabat e due mezze ali di qualità. A differenza del Toro che ha due interni che corrono molto e a cui servirebbe un regista che sappia giocare a calcio. Attaccante? Non tutti i grandi bomber hanno segnato a venti anni. Io credo specialmente in Vlahovic e per caratteristiche diventerà un grande finalizzatore. Però la Fiorentina ha bisogno di un bomber che garantisca tanti gol.