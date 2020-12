Pezzella: “Vittoria importante per noi e per i tifosi. Ora testa bassa e continuiamo a lavorare”

Il capitano viola German Pezzella ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Fiorentina: “Forse è andato tutto bene dall’inizio, ma atteggiamento e spirito sono quelli dimostrati nelle ultime partite. Abbiamo sofferto insieme, ora dobbiamo stare tranquilli. Tornare a vincere era importante, ora riposiamo e poi ripartiamo alla grande. È una vittoria molto importante per i nostri tifosi, ultimamente non gli abbiamo regalato le gioie che meritano. Prima della partita avevo detto che ci tenevo tanto, sono qui da quattro anni e so cosa significa affrontare la Juventus. Partita della svolta? Non dobbiamo pensarlo. Siamo ancora in un percorso nel quale dobbiamo ancora crescita. Sicuramente è una vittoria che ci dà fiducia, ma testa bassa e lavorare”.