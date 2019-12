Se per Franck Ribery il ritorno in campo sarà piuttosto lungo (IL REPORT), quello di German Pezzella è invece imminente. Il capitano viola, come riporta Radio Bruno, è pronto per scendere in campo già con l’Inter e dopo la gomitata di Di Carmine lo farà con l’ausilio di una maschera protettiva. L’argentino anche oggi si è allenato al Franchi insieme al resto dei compagni ed è recuperato per la delicata sfida di domenica.