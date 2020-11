Pezzella: “Affrontare il Benevento è emozionante, un onore portare la fascia di Astori”

Il capitano viola German Pezzella ha parlato ai canali ufficiali del club a pochi giorni dalla sfida contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni:

Sui problemi fisici ed il suo recupero. “Ho passato un periodo difficile ultimamente, ma piano piano sto tornando in campo ad allenarmi normalmente ritrovando le buone sensazioni. Noi calciatori siamo abituati a giocare con il dolore, finchè i medici mi daranno l’ok sono disponibile a dare tutto per la maglia. Quando ci sono dei momenti difficili il capitano deve mandare un messaggio positivo ai compagni ed all’ambiente.”

Sull’arrivo di Prandelli. “Il mister ha portato tanto entusiasmo e conosce molto bene la città. Sa quello che i tifosi vogliono dalla squadra e prova a trasmetterlo in tutti gli allenamenti. I tempi purtroppo sono stretti essendo arrivato in corsa. Con il suo entusiasmo usciremo insieme da questo periodo”

Addio di Iachini. “Il gruppo ha preso l’esonero come una sconfitta, quando capita significa che sono mancati risultati e prestazioni. Anche noi calciatori dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e comprendere i nostri errori. L’impegno e la professionalità non sono mai mancate, purtroppo in partita non siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità.”

Sfida contro il Benevento. “Sarà una partita dura

Vitale: “Cesare farà innamorare nuovamente i tifosi, la Fiorentina si risolleverà”